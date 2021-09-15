В МГИМО совместно с Университетом ADA открыли московский модуль MBA Finance

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылся первый московский модуль для слушателей программы MBA Finance, реализуемой совместно Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО и Университетом ADA. Как сообщает российс

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылся первый московский модуль для слушателей программы MBA Finance, реализуемой совместно Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО и Университетом ADA. Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии присутствовали руководитель аппарата ректора Артем Мальгин, директор Школы бизнеса МГИМО Анжелика Мирзоева и научный руководитель МВА Finance В.Ткачев.

На встрече слушателям было рассказано о значимости созданного модуля, о всех преимуществах программы двух дипломов с Университетом ADA, о его многолетнем сотрудничестве с МГИМО.

В рамках этого модуля слушателей программы ждут курсы по корпоративным финансам, исламскому финансированию, цифровым финансам и FinTech, будут организованы визиты в крупнейшие российские компании для детального ознакомления с их практической финансовой и инвестиционной деятельностью.

Также слушателей ожидает насыщенная культурная программа по музеям и достопримечательностям Москвы. В ходе первого модуля слушатели МВА Finance посетят такие компании как "Сбербанк", "Ростелеком", Центр международной торговли, познакомятся с деятельностью Центра управления регионом Московской области. В следующем модуле их ждут встречи с финансовыми департаментами РЖД, Центрального банка России, Московской биржи, ВТБ и других компаний.

Модуль продлится до 25 сентября. В ноябре МГИМО ждет слушателей программы на второй модуль.