О нас
Report Georgia
Аудио новости

В МГИМО совместно с Университетом ADA открыли московский модуль MBA Finance

В МГИМО совместно с Университетом ADA открыли московский модуль MBA Finance В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылся первый московский модуль для слушателей программы MBA Finance, реализуемой совместно Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО и Университетом ADA. Как сообщает российс
Наука и образование
15 сентября 2021 г. 14:26
В МГИМО совместно с Университетом ADA открыли московский модуль MBA Finance

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылся первый московский модуль для слушателей программы MBA Finance, реализуемой совместно Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО и Университетом ADA. Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии присутствовали руководитель аппарата ректора Артем Мальгин, директор Школы бизнеса МГИМО Анжелика Мирзоева и научный руководитель МВА Finance В.Ткачев.

На встрече слушателям было рассказано о значимости созданного модуля, о всех преимуществах программы двух дипломов с Университетом ADA, о его многолетнем сотрудничестве с МГИМО.

В рамках этого модуля слушателей программы ждут курсы по корпоративным финансам, исламскому финансированию, цифровым финансам и FinTech, будут организованы визиты в крупнейшие российские компании для детального ознакомления с их практической финансовой и инвестиционной деятельностью.

Также слушателей ожидает насыщенная культурная программа по музеям и достопримечательностям Москвы. В ходе первого модуля слушатели МВА Finance посетят такие компании как "Сбербанк", "Ростелеком", Центр международной торговли, познакомятся с деятельностью Центра управления регионом Московской области. В следующем модуле их ждут встречи с финансовыми департаментами РЖД, Центрального банка России, Московской биржи, ВТБ и других компаний.

Модуль продлится до 25 сентября. В ноябре МГИМО ждет слушателей программы на второй модуль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi