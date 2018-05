В Международной школе экономики проведен мониторинг выпускников

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Международной школе экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) для 2015/16 учебного года проведен мониторинг выпускников.

Как сообщили Report в департаменте маркетинга и коммуникаций UNEC, по результатам мониторинга 53% выпускников Международной школы экономики UNEC устроились на работу непосредственно после окончания университета, 22% поступили в магистратуру, а 7% выпускников находятся на военной службе. Таким образом, достигнут довольно высокий показатель - 82%.

При проведении мониторинга стало известно, что 7% выпускников ждут ответа от зарубежных университетов.

Среди компаний и организаций, в которых желают трудиться выпускники - Azercell Telecom MMC, Samsung Electronics Caucasus LLC, Ateshgah Insurance Co, Ernst and Young Holdings, SOCAR, Bank of Baku, Бакинская фондовая биржа. Выпускники продолжают учебу в таких престижных университетах, как Middle East Technical University (ODTÜ), Eberhard Karls University of Tubingen, University of Applied Sciences, Budapest Business School, International School of Economics at Tbilisi State University.

Мониторинг будет проводиться ежегодно.