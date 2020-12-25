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В Масазыре наказан педагог за оскорбление ученика

В Масазыре наказан педагог за оскорбление ученика Классный руководитель одной из столичных школ во время онлайн-урока обратился к ученику 3 класса с неприятными фразами
Наука и образование
25 декабря 2020 г. 17:58
В Масазыре наказан педагог за оскорбление ученика

Случай, когда классный руководитель одной из школ в Масазыре во время онлайн-урока обратился к ученику 3 класса с неприятными словами, стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

Как сообщает Report, родитель связывает этот шаг педагога с тем, что его ребенок не ходит к данному педагогу на подготовку.

Родитель отметил, что классный руководитель не проводит ученикам уроки так, как следовало бы:

“Учительница так относится к ребенку еще и потому, что родитель платит дополнительные 50 манатов и отправляет ребенка к ней на подготовку. Дочка 2 месяца ходила на подготовку, но из-за финансовых проблем мы были вынуждены прекратить занятия. Учительница начала дискриминировать мою дочь, потому что мы забрали ребенка с подготовки. На онлайн-уроке она обращалась к ребенку со словами "ненормальная", "слепая", оскорбляла и унижала в присутствии одноклассников. Позвольте мне также сообщить вам, что у моей дочери слабое зрение, и она носит очки. По этой причине я остерегаюсь, что мой ребенок получит психологическую травму. Когда учительницу спросили о причине такого поведения, то получили нелицеприятный ответ. Все родители жалуются на грубость учителя".

В ответ на запрос Report, Министерство образования заявило, что данный вопрос изучен и вынесено соответствующее решение: "В связи с поступившим запросом дополнительно сообщаем, что вопрос изучен руководством отдела образования Абшеронского района и нашел свое решение. В отношении учителя полной средней школы № 2 поселка Масазыр за нарушение правил этического поведения приняты меры дисциплинарного взыскания”.

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Версия на азербайджанском языке Masazırda müəllim şagirdə "anormal" dedi və cəzalandırıldı

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