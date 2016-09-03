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    В Масаллы открылась детская школа искусств

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие школы

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября в Масаллы открылась детская школа искусств. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

    Глава государства был проинформирован о том, что здание школы состоит из двух этажей и подвала. На реализацию проекта было израсходовано 3,1 млн. манатов. Здесь имеется 14 классных комнат, зал, буфет, танцевальный зал, библиотека, скульптурная мастерская и др.

    Президент Ильхам Алиев послушал исполнение хорового коллектива школы.

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