Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября в Масаллы открылась детская школа искусств. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Глава государства был проинформирован о том, что здание школы состоит из двух этажей и подвала. На реализацию проекта было израсходовано 3,1 млн. манатов. Здесь имеется 14 классных комнат, зал, буфет, танцевальный зал, библиотека, скульптурная мастерская и др.

Президент Ильхам Алиев послушал исполнение хорового коллектива школы.