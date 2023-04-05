В марте 43 лицам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в марте 19 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

В Азербайджане в марте 19 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

За указанный период 59 человек получили степень доктора философии, 12 человек - доктора наук. 41 лицу было отказано в получении степени доктора философии, 2 лицам – доктора наук.

Кроме того, в прошлом месяце 22 человека получили звание доцента, 5 человек – профессора. 4 лицам было отказано в получении звания доцента, 2 лицам - профессора.