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В марте 43 лицам отказано в присуждении ученой степени

В марте 43 лицам отказано в присуждении ученой степени В Азербайджане в марте 19 лицам было отказано в присуждении ученой степени.
Наука и образование
5 апреля 2023 г. 13:18
В марте 43 лицам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в марте 19 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

За указанный период 59 человек получили степень доктора философии, 12 человек - доктора наук. 41 лицу было отказано в получении степени доктора философии, 2 лицам – доктора наук.

Кроме того, в прошлом месяце 22 человека получили звание доцента, 5 человек – профессора. 4 лицам было отказано в получении звания доцента, 2 лицам - профессора.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 43 nəfərə elmi dərəcə verilməsindən imtina edilib

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