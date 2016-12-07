В Марнеули для детей-инвалидов построят школу на 260 мест

Тбилиси. 7 декабря.REPORT.AZ/ В Грузии, на территории компактного проживания азербайджанцев - в Марнеули для детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями будет построена двухэтажная школа на 260 мест.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявила председатель действующего в Грузии центра "Ребенок, семья, общество" Гуна Бибилеишвили.

По словам Г.Бибилеишвили, на сегодняшний день в Грузии насчитывается около 3 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями.

"Часть из них живут на территориях компактного проживания азербайджанцев. На данный момент в центре 25 азербайджанских детей. Наша цель – оказать помощь семьям с детьми данной категории, помочь с воспитанием и восстановлением их здоровья", - указала глава центра

По ее словам,семьи, где рождаются дети-инвалиды, часто впадают в депрессию.

"Иногда, в таких семьях даже происходят трагедии, часто по этой причине семьи распадаются. Мы пытаемся пресечь это. В случае обращения в наш центр, мы оказываем необходимую помощь", - добавила Г.Бибилеишвили.

Она также отметила, что на сегодняшний день в Тбилиси и Кутаиси действуют школы для детей-инвалидов.

"Однако, для новорожденных и детей до 6 лет подобных заведений нет. Мы намерены создать первую такую школу в Марнеули, на территории компактного проживания азербайджанцев. Уже обращено в местные исполнительные структуры. Для центра будет построено двухэтажное здание. Здесь будут лечиться, учиться и воспитываться дети не только из Марнеули, но и со всех регионов Грузии", - подчеркнул председатель центра.