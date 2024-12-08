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В Мальмё состоялась встреча азербайджанских студентов

В Мальмё состоялась встреча азербайджанских студентов В Мальмё состоялась 4-я встреча Сети азербайджанских студентов и выпускников шведских вузов (SSANA).
Наука и образование
8 декабря 2024 г. 02:39
В Мальмё состоялась встреча азербайджанских студентов

В Мальмё состоялась 4-я встреча Сети азербайджанских студентов и выпускников шведских вузов (SSANA).

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов.

По его словам, в ходе встречи была обсуждена молодежная политика Азербайджана.

"Удостоился чести выступить на 4-й ежегодной встрече Сети азербайджанских студентов и выпускников шведских вузов, чтобы обсудить молодежную политику Азербайджана. Мы также с удовольствием посмотрели фильм "Следы Ноя" Микаэля Силкеберга", - отметил дипломат.

Напомним, что презентация документального фильма "Следы Ноя" состоялась 7 ноября в столице Швеции Стокгольме. Съемки картины проходили в Нахчыване, фильм рассказывает о его древней истории и легенде о том, как ковчег Ноя причалил к горе Гямигая.

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