В Мальмё состоялась встреча азербайджанских студентов

В Мальмё состоялась 4-я встреча Сети азербайджанских студентов и выпускников шведских вузов (SSANA).
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По его словам, в ходе встречи была обсуждена молодежная политика Азербайджана.
"Удостоился чести выступить на 4-й ежегодной встрече Сети азербайджанских студентов и выпускников шведских вузов, чтобы обсудить молодежную политику Азербайджана. Мы также с удовольствием посмотрели фильм "Следы Ноя" Микаэля Силкеберга", - отметил дипломат.
Напомним, что презентация документального фильма "Следы Ноя" состоялась 7 ноября в столице Швеции Стокгольме. Съемки картины проходили в Нахчыване, фильм рассказывает о его древней истории и легенде о том, как ковчег Ноя причалил к горе Гямигая.