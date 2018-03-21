В Лянкяране, Лерике и Астаре установят 16 школ модульного типа

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхама Алиева подписал 21 марта распоряжение «О мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Лянкяранском, Лерикском и Астаринском районах».

Как передает Report, с целью установки в Лянкяранском, Лерикском и Астаринском районах 16 школ модульного типа на 860 учеников министерству образования выделно4 млн 942 тыс манатов из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Раздела средств госбюджета АВ на 2018 год, предусмотренных для вкладов государственного назначения (инвестиционные траты)», утвержденного распоряжением президента от 22 января 2018 года.