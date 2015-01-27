В Литве стартовал конкурс "Что я знаю об Азербайджане?"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Литве дан старт конкурсу эссе "Что я знаю об Азербайджане?".

Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанскую молодежную организацию Литвы, конкурс проводится во второй раз.

Он проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана и министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в конкурсе могут принять участие ученики в возрасте от 14-18 лет, а также студенты и исследователи в возрасте 19-29 лет. Эссе должно быть написано на английском языке и состоять из 2500 слов. Последний срок подачи эссе и необходимых документов - 30 апреля.

По итогам жюри выберет авторов 10 лучших эссе, которые смогут посетить Азербайджан и ближе ознакомиться с культурой страны.