В ЛГУ организованы дискуссии в рамках Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде

12:45

В Лянкяранском государственном университете (ЛГУ) организованы панельные дискуссии в рамках Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде.

Как сообщает Report, в дискуссиях на тему "Как формировать креативное и инновационное мышление?" приняли участие более 120 студентов.

На панелях основной темой обсуждения стал обмен опытом с региональными университетами.

Координатор программы Лейла Сеидзаде отметила, что основная цель Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде — выявление и поддержка талантливых людей с творческим мышлением.

По ее словам, в рамках программы также организуются различные дискуссии.

Отметим, что Программа развития имени Азада Мирзаджанзаде предназначена для граждан Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят внести вклад в развитие общества и имеют идеи в этом направлении. В рамках программы особое значение придается навыкам критического и творческого мышления участников, лидерским качествам, а также способности работать в изменчивой и многогранной среде.

На первом этапе программы, завершившемся в 2024 году, было определено шесть победителей. Каждый из них получил финансовую и экспертную поддержку для реализации своих инициатив.