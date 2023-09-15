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В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2 В городе Лачын прозвенел первый за 32 года школьный звонок.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 10:58
В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2

В городе Лачын прозвенел первый за 32 года школьный звонок.

Как сообщает Report, в полной средней школе № 2 города Лачына отметили ”День знаний".

В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде, начальник Восточно-Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, заведующий сектором образования Лачынского района Ниджат Гасанов, другие официальные лица, родители, жители Лачына.

В полной средней школе № 2 будут обучаться 227 детей жителей, вернувшихся в город Лачын, а также временно - дети переселенных в село Забух жителей. Средняя школа имени Адалата Мамедова в Забухе откроется 1 октября.

Напомним, что 25 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта полной средней школы № 2 Лачынского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında 32 ildən sonra ilk zəng çalınıb, 2 saylı məktəbdə dərslər başlayıb

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