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В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации

В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации Фонд поддержки политики тюркоязычных стран, действующий в Кыргызстане, на русском языке издал книгу под названием "Игры великих держав по созданию армянского государства на территории Азербайджана".
Наука и образование
9 февраля 2021 г. 20:20
В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации

Фонд поддержки политики тюркоязычных стран, действующий в Кыргызстане, на русском языке издал книгу под названием "Игры великих держав по созданию армянского государства на территории Азербайджана".

Как сообщили Report в фонде, авторами книги являются академик Ягуб Махмудов и доцент Гюнтекин Наджафли.

Книга фактами разоблачает вымышленную армянскую историю, сфабрикованную армянскими историками и их покровителями. В публикации также рассматривается политика царской России в XVIII веке по созданию армянского государства на территории Азербайджана. В произведении отмечается, что в начале XIX века царская Россия начала реализовывать политику Петра I по переселению армян на Южный Кавказ – на земли Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому (1828 г.) и Адрианопольскому (1829 г.) договорам, началось массовое переселение армян как из гаджарского Ирана, так и из Османского государства на земли Северного Азербайджана. Для этого здесь вначале претворили политику кровавых расправ.

С помощью офицеров армянского и грузинского происхождения, служивших царской России - цициановых, лазарянов, меликянцов, мадатовых, здесь был совершен геноцид мирного азербайджанского населения. В книге архивными документами царской России, указаниями императора и другими документами неопровержимо доказывается факт переселение армян в XIX веке на земли Северного Азербайджана.

В книгу также включены документы и фотоматериалы, разоблачающие армянскую фальсификацию.

Напомним, что ранее также были изданы книги Ягуба Махмудова и Гюнтекина Наджафли "Последствия для региональной безопасности переселения армян на земли Северного Азербайджана" и "Переселение армян на земли Северного Азербайджана в XIX веке – неопровержимая правда истории".

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda erməni saxtakarlığını ifşa edən kitab çap olunub

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