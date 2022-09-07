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В Кяльбаджаре будет построена школа

В Кяльбаджаре будет построена школа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Кяльбаджар".
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 14:39
В Кяльбаджаре будет построена школа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Кяльбаджар".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и строительства здания полной средней школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Министерству науки и образования первоначально выделено 300 тысяч манатов.

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Версия на английском языке School to be built in Kalbajar - ORDER
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə məktəb binası tikiləcək - SƏRƏNCAM

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