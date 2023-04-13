В конце года будет оценен пилотный проект по обеспечению детсадов горячим питанием

До конца текущего года будет оценен пилотный проект по обеспечению детсадов горячим питанием.

До конца текущего года будет оценен пилотный проект по обеспечению детсадов горячим питанием.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Эльнур Алиев.

Завотделом отметил, что окончательное решение будет принято по итогам оценивания.

Э.Алиев подчеркнул, что проект реализуется в некоторых детских садах в Мингячевире, Барде, Гяндже и Баку: "В договоре в соответствии с нормативно-правовыми документами указываются все стандарты. Профильные госструктуры проводят мониторинги в связи с питанием. В случае обнаружения недочетов в кейтеринг-компаниях, поставляющих еду в детские сады, будут предприниматься соответствующие шаги".