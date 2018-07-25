В колледжах страны начался выбор специальностей

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил прием на вакантные места в средних специальных учебных заведениях (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов).

Как сообщили Report в ГЭЦ, выбор специальностей продлится до 6 августа через интернет.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не менее 40 баллов на приемном (выпускном) экзамене, 20 баллов – по предмету Азербайджанский (Русский) язык и 10 баллов – по математике.

Специальности, требующие особых способностей, могут выбрать только абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по выявлению способностей, проведенные соответствующей комиссией. Абитуриенты наряду со специальностями, требующими особых способностей, могут выбрать и другие специальности.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях на платной основе и за государственный счет. Последовательность кодов выбирает сам абитуриент. Во время конкурса размещение абитуриента производится с учетом последовательности специальностей в рамках приемного плана, абитуриент попадает на первую из специальностей, на которую проходит.

Информация о специальностях, на которые ведется прием в средние специальные учебные заведения на 2018/2019 учебный год, плановые места и другая необходимая информация по выбору специальностей издана в 3-м номере журнала "Абитуриент". Кроме того, абитуриенты могут ознакомиться со списком специальностей, на которые принимаются абитуриенты в колледжи, перейдя со страницы электронного отбора специальностей.