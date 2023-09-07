В Китае впервые вырастили аналог почки человека

Китайские исследователи вырастили подобие почки человека внутри эмбриона свиньи. Успешное завершение этих опытов позволяет создать подходы к массовому выращиванию органов тела человека.

Китайские исследователи вырастили подобие почки человека внутри эмбриона свиньи. Успешное завершение этих опытов позволяет создать подходы к массовому выращиванию органов тела человека.

Как передает Report , об этом сообщают исследователи в статье в научном журнале Cell Stem Cell.

"В прошлом нашим коллегам уже удавалось вырастить органы крыс в организме мышей и наоборот, однако все предыдущие попытки получить органы человека в теле свиньи заканчивались неудачно. Нам удалось улучшить интеграцию человеческих клеток в ткани организма свиней, что позволило нам впервые вырастить полноценный аналог почки в их теле", - заявил научный сотрудник Института биомедицины и здоровья Китайской академии наук в Гуанчжоу Лай Лянсюэ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Главная проблема современной трансплантологии состоит в том, что почти все органы вне тела человека функционируют очень недолго. В среднем их можно хранить даже при околонулевых температурах лишь 12-18 часов, после чего пересадка может стать опасной для пациента. Поэтому больше половины органов, изначально пригодных для пересадки, врачи сейчас просто выбрасывают.

Как отмечают авторы, одним из путей решения этой проблемы может стать создание технологий, позволяющих выращивать аналоги человеческих органов тела внутри организма свиней и других крупных животных. Опыты последних лет показывают, что этого можно добиться, если избирательно уничтожить часть стволовых клеток внутри зародыша животного и заменить их человеческими клетками.