О нас

В Китае впервые вырастили аналог почки человека

В Китае впервые вырастили аналог почки человека Китайские исследователи вырастили подобие почки человека внутри эмбриона свиньи. Успешное завершение этих опытов позволяет создать подходы к массовому выращиванию органов тела человека.
Наука и образование
7 сентября 2023 г. 19:47
В Китае впервые вырастили аналог почки человека

Китайские исследователи вырастили подобие почки человека внутри эмбриона свиньи. Успешное завершение этих опытов позволяет создать подходы к массовому выращиванию органов тела человека.

Как передает Report, об этом сообщают исследователи в статье в научном журнале Cell Stem Cell.

"В прошлом нашим коллегам уже удавалось вырастить органы крыс в организме мышей и наоборот, однако все предыдущие попытки получить органы человека в теле свиньи заканчивались неудачно. Нам удалось улучшить интеграцию человеческих клеток в ткани организма свиней, что позволило нам впервые вырастить полноценный аналог почки в их теле", - заявил научный сотрудник Института биомедицины и здоровья Китайской академии наук в Гуанчжоу Лай Лянсюэ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Главная проблема современной трансплантологии состоит в том, что почти все органы вне тела человека функционируют очень недолго. В среднем их можно хранить даже при околонулевых температурах лишь 12-18 часов, после чего пересадка может стать опасной для пациента. Поэтому больше половины органов, изначально пригодных для пересадки, врачи сейчас просто выбрасывают.

Как отмечают авторы, одним из путей решения этой проблемы может стать создание технологий, позволяющих выращивать аналоги человеческих органов тела внутри организма свиней и других крупных животных. Опыты последних лет показывают, что этого можно добиться, если избирательно уничтожить часть стволовых клеток внутри зародыша животного и заменить их человеческими клетками.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi