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В Китае создали фильтр, извлекающий уран из морской воды

В Китае создали фильтр, извлекающий уран из морской воды Китайские химики разработали пористый материал на базе ароматических углеводородов, способный очень эффективно вбирать в себя ионы соединений урана из воды и накапливать его в своей толще с минимальными расходами энергии.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 21:43
В Китае создали фильтр, извлекающий уран из морской воды

Китайские химики разработали пористый материал на базе ароматических углеводородов, способный очень эффективно вбирать в себя ионы соединений урана из воды и накапливать его в своей толще с минимальными расходами энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти фильтры можно использовать для добычи урана из вод Мирового океана.

Исследователи в своей статье в журнале ACS Central Science пишут, что каждый грамм данного материала способен извлекать 12,6 мг урана из морской воды за три недели работы.

Эта система фильтрации была разработана группой китайских химиков под руководством профессора Северо-Восточного университета в Чанчуне (Китай) Чжао Жуя при изучении свойств пористых ароматических каркасов. Так химики называют полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и состоящие из молекул ароматических органических соединений.

Работу этой системы фильтрации ученые проверили на образцах воды, собранных из залива Бохайвань в северо-западной части Желтого моря. За три недели работы каждый грамм PAF-144-AO поглотил по 12,6 мг урана, что является рекордно высоким показателем для всех разработанных систем извлечения этого элемента из вод Мирового океана. В перспективе, подобные установки значительно расширят объем доступных человеку запасов урана на Земле, подытожили химики.

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Версия на азербайджанском языке Çin dəniz suyundan uran çıxaran filtr yaradıb

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