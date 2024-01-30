В Китае обнаружили останки динозавра возрастом до 90 млн лет

Китайские палеонтологи обнаружили останки динозавра возрастом до 90 млн лет, которые могут принадлежать новому виду.

Китайские палеонтологи обнаружили останки динозавра возрастом до 90 млн лет, которые могут принадлежать новому виду.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Относящаяся к меловому периоду находка была сделана на одной из строительных площадок в городе Ганьчжоу восточной провинции Цзянси еще в 2021 году. Во время исследований ученые выяснили, что останки принадлежат к новому виду Титанозавров и назвали его Gandititan cavocaudatus. В общей сложности было найдено порядка 40% костей от его скелета.

Среди находок, в частности, хорошо сохранившийся позвоночный столб, который позволяет предположить, что общая длина тела динозавра составляла порядка 14 м. Открытие имеет важное значение для изучения эволюции и распространения этого вида в меловой период, указали ученые.