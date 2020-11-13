В Киеве прошло мероприятие для студентов, посвящённое украинско-азербайджанским дипотношениям

12 ноября в медиа-центре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств состоялось мероприятие, посвящённое дипломатическим отношениям между Украиной и Азербайджаном

12 ноября в медиа-центре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств состоялось мероприятие, посвящённое дипломатическим отношениям между Украиной и Азербайджаном.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках всеукраинского конкурса эссе среди студентов на тему "Украинско-азербайджанские дипломатические отношения", организатором которого является Университет ADA. Партнёром конкурса также является Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Куратором конкурса в Украине является представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук .

Студенты были ознакомлены с информацией про Университет ADA, а также различными международными программами и проектами, которые реализуются университетом. В видео формате к студентам обратился проректор Университета Фариз Измаилзаде. В своём выступлении он пожелал украинской молодёжи успехов в изучении украинско-азербайджанских отношений и познании культуры, истории Азербайджана. "Я уверен что этот конкурс поможет больше изучить разные аспекты братских отношений между нашими странами а также даст возможность вам, украинской молодёжи, открывать для себя многогранность Азербайджана",—отметил в видеообращении Фариз Измаилзаде.

Также в рамках мероприятия перед студентами выступили эксперт в сфере истории украинско-азербайджанских отношений, кандидат исторических наук Олег Купчик, куратор всеукраинского конкурса эссе про украинско-азербайджанские дипломатические отношения Марина Гончарук, глава центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко, политолог Денис Москалык.

Спикеры детально рассказали про историю украинско-азербайджанских дипломатических отношений, в частности периода Украинской Народной Республики и Азербайджанской Демократической Республики. Про роль выдающихся выходцев из города Шуша в развитии отношений между нашими странами, в частности, Юсифа Везира Чеменземенли.

Напомним, с 25 октября по 25 ноября Университет ADA проводит всеукраинский конкурс эссе, победителя которого пригласят в Баку. Студенты, которые займут призовые места, получат призы.