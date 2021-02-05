В Киеве при поддержке БМЦМ состоялась научная конференция​

В Киеве при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма состоялась всеукраинская научная конференция "Первые тюркологические чтения", посвящённая 150-летию выдающегося украинского востоковеда, тюрколога Агатангела Крымского.

В Киеве при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма состоялась всеукраинская научная конференция "Первые тюркологические чтения", посвящённая 150-летию выдающегося украинского востоковеда, тюрколога Агатангела Крымского.

Как передает Report, организатор конференции - исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран.

В рамках конференции представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук представила доклад о деятельности БМЦМ в Украине. В частности, она рассказала о многочисленных реализованных проектах, направленных на презентацию концепции азербайджанского мультикультурализма, ознакомлению украинцев с особенностями межэтнического и межрелигиозного диалога в Азербайджане. Марина Гончарук рассказала о важности реализованных проектов и их роли в украинско-азербайджанских отношениях. Кроме того, представитель БМЦМ акцентировала на запланированных проектах в Украине, направленных на сотрудничество с молодёжью и научной средой. Также в этом году БМЦМ реализует в Украине ряд проектов, направленных на исследование и презентацию литературно-художественных истоков азербайджанского мультикультурализма в творчестве Низами Гянджеви.

Заведующий кафедрой новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор, доктор исторических наук Олег Машевский рассказал о важности наследия выдающихся ученых в развитии украинско-тюркских отношений. Также профессор поблагодарил ученых и коллег за проделанную исследовательскую работу, посвящённую тюркской тематике.​

Глава организационного комитета конференции, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ им.Т.Шевченко, кандидат исторических наук Олег Купчик отметил важность проведённой всеукраинской конференции для изучения украинско-тюркских отношений, в частности, украинско-азербайджанских.​

Также в рамках конференции были представлены ряд исследований, посвящённых азербайджанской тематике: "Азербайджанско-турецкие отношения 1991-2020 гг.: направления, подходы, принципы, результаты" Александр Дудник; "Александр Иваницкий как архитектор Баку" Любовь Шпаковски, "Миграция азербайджанцев в Украину в начале 1990-х - 2000-х годах: количественный аспект" Виталий Люлька; "Азербайджанистика в Украине (1991-2020): достижения, проблемы и перспективы" Али Дамиров и другие работы. Участники конференции отметили также давние и устойчивые отношения между украинским и азербайджанским народами, важность их дальнейшего изучения и развития.​