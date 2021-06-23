В Киеве презентовали исследование, посвященное Низами Гянджеви

В Киеве в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины состоялась презентация библиографического исследования "Переводы и исследования творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в

В Киеве в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины состоялась презентация библиографического исследования "Переводы и исследования творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в Украине (1917-2020)".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступили Бакинский международный центр мультикультурализма совместно с Национальной библиотекой Украины имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины. Мероприятие было приурочено к 880-летию выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В исследовании отображена систематизированная информация о переводах произведений Низами на украинский язык, исследованиях украинских ученых о Низами и его творчестве, а также о статьях и других материалах о великом азербайджанском поэте и мыслителе, хранящихся в фондах библиотеки. Исследование охватывает 1917-2020 гг. Отмечается также, что НБУ им. В.И.Вернадского НАНУ входит в число 10 крупнейших национальных библиотек мира, и фонд библиотеки составляет более чем 15 800 000 единиц хранения.

От имени дирекции НБУ им. В.И.Вернадского выступила заведующая отделом международной информации и зарубежных связей Татьяна Арсеенко, которая поблагодарила БМЦМ за сотрудничество и поддержку знакового и фундаментального проекта, направленного на развитие украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры и литературы, а также популяризации творчества Низами в Украине.

Советник Бакинского международного центра мультикультурализма Айтен Гахраман через онлайн-платформу Zoom поприветствовала участников мероприятия, поблагодарила коллектив отдела научно-библиографической информации НБУ им. В.И.Вернадского НАНУ за реализацию исследования, а также рассказала про идеи мультикультурализма, толерантности, общечеловеческие ценности и гуманизм в творчестве Низами Гянджеви.

Доктор наук по социальным коммуникациям, заведующая отделом научно-библиографической информации НБУ им. В.И.Вернадского НАНУ Татьяна Добко провела детальную презентацию исследования, в рамках которой детально остановилась на самых знаковых периодах популяризации Низами в Украине и наиболее фундаментальных переводческих и исследовательских работах украинских ученых и переводчиков. В частности, отмечается важность выхода в 1947 году единственной полностью переведённой на украинский язык поэмы Низами "Лейли и Меджнун" в переводе Леонида Первомайского.

Модератор мероприятия, представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук рассказала о значении реализованного библиографического исследования для дальнейшей популяризации Низами в Украине, а также проанализировала отдельные пункты исследования, остановившись на работах о Низами Льва Лопатынского, Александра Новроцкого и Мыколы Гулака. Также были озвучены тезисы о том, в каких исследованиях и переводах произведений Низами есть наибольшая необходимость среди украинской аудитории. Было отмечено, что презентуемое исследование открывает новые возможности для украинских ученых, планировавших изучать творчество Низами.

Посредством онлайн-платформы Zoom на презентации также выступил сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Факри Угурлу, который детально рассказал про роль творчества Низами в истории литературной традиции Азербайджана и возможностях для популяризации и актуализации произведений Низами.

С докладами выступили сотрудники, которые участвовали в реализации исследования - старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Александр Дудник, младший научный сотрудник Андрей Жабин, младший научный сотрудник Анжела Шумилова, младший научный сотрудник Светлана Блиндарчук.

От имени Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук вручила благодарственные сертификаты и подарки членам коллектива, который проводил исследование, а также представителям администрации библиотеки и передала новые книги в фонд библиотеки.

На мероприятии также присутствовали кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик, кандидат филологических наук, начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности Киевского национального лингвистического университета Анастасия Пожар, директор Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фархад Туранлы, заведующая Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна Галина Чеботарева, студенты отделения азербайджанского языка и литературы Киевского национального лингвистического университета, студенты-востоковеды Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, студенты Киевского национального университета культуры и искусств, ученые, преподаватели.