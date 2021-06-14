В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО

В Киеве состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе “Гейдар Алиев: феномен лидерства” среди студентов высших учебных заведений Украины, посвященного 15 июня - Дню национального спасения Азербайджана.

В Киеве состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе “Гейдар Алиев: феномен лидерства” среди студентов высших учебных заведений Украины, посвященного 15 июня - Дню национального спасения Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, конкурс организован по совместной инициативе посольства Азербайджана в Украине и Бакинского международного центра мультикультурализма.

На церемонии награждения второй секретарь посольства Самир Аллахвердиев отметил, что от украинских студентов, участвовавших в конкурсе эссе, поступило около 200 статей. Среди них было отобрано 20 лучших работ. Победителям, попавшим в первую тройку, вручаются денежные призы, а тем, кто попал в первую десятку и двадцатку, - ценные подарки, а также памятные подарки. В жюри конкурса были представлены чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине, народная писательница Эльмира Ахундова, заслуженный журналист Украины, писатель-публицист Виктор Васильчук, дипломаты посольства Самир Аллахвердиев и Тарана Садыгова, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук.

Э.Ахундова отметила, что в следующем году посольство опубликует книгу о Гейдаре Алиеве “Феномен лидерства”, в которую будут включены выдержки из этих 200 эссе.

После просмотра документального фильма о жизни и деятельности Гейдара Алиева в числе других участников мероприятия выступили заместитель директора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Нанаво, заслуженный журналист Украины, писатель-публицист Виктор Васильчук, главный редактор журнала "Всесвіт" Дмитрий Дроздовский, редактор газеты ”Литературная Украина" Сергей Кулида, заведующая отделом международных научных связей Национальной академии искусств Украины Леся Смирна, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук.

Затем были награждены победители конкурса. Первое и второе места заняли студентки Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Полина Орлова и Эмилия Мамишова, 3-е место поделили студентка Харьковского национального университета внутренних дел Анастасия Лимаренко и студентка Западноукраинского национального университета Марьяна Крило.