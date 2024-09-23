В Карабахском университете сегодня стартует учебный процесс

В Карабахском университете в городе Ханкенди 23 сентября стартует образовательный процесс.

В Карабахском университете в городе Ханкенди 23 сентября стартует образовательный процесс.

Как сообщает Report , в 2024/2025 учебном году на бакалавриат вуза поступили 1 104 студента, план приема выполнен на 98,5 процента. Среди студентов, поступивших в Карабахский университет, 101 человек набрал более 600 баллов, а 385 человек - более 500 баллов. Самый высокий результат – 683,8 балла – зарегистрирован по специальности "Правоведение". Победивший в олимпиаде абитуриент был принят в университет вне конкурса на специальность "Электрическая и электронная инженерия". В целом средний балл поступления в Карабахский университет по I-IV группам специальностей составил 467,6.

Кроме того, в первом учебном году в Карабахском университете были организованы группы SABAH по специальностям "Правоведение", "Преподавание иностранного языка (английский)", "Финансы и бухгалтерия". 60 студентов, добившихся успеха в конкурсе среди студентов различных высших учебных заведений, завершивших первый учебный год (курс), будут получать образование во втором учебном году в группах SABAH Карабахского университета по указанным 4 специальностям.

В этом учебном году подготовка кадров в Карабахском университете на начальном этапе будет проводиться на 6 факультетах - педагогическом, искусств, гуманитарных и социальных наук, экономики, инженерии и туризма.

Карабахский университет в настоящее время размещается в 3 учебных зданиях. В главном учебном корпусе действуют факультеты педагогики, инженерии, гуманитарных и социальных наук, экономики и туризма, во 2-м учебном здании - факультет искусств, в 3-м учебном здании - Международный лингвистический центр.

В целях закрепления теоретических знаний студентов практическими навыками, с учетом соответствующих потребностей первого учебного года в университете созданы 6 лабораторий (физическая, химическая, мехатроники, робототехники, компьютерная лаборатория и лаборатория графического дизайна, компьютерная лаборатория и лаборатория программирования).

Услугами университетской библиотеки, оформленной по современным стандартам, могут одновременно пользоваться 200 студентов. В фонде библиотеки имеется более 6 тысяч учебников и другой литературы на азербайджанском, английском и русском языках. Здесь студенты могут воспользоваться широкими возможностями системы "Электронная библиотека".

В настоящее время в университете работает 160 сотрудников. Из них 60 человек – члены академического состава, а 100 – административно-технический персонал.

При выборе кадров преимущество отдавалось профессиональным специалистам, обладающим знаниями и навыками, важными для организации деятельности Карабахского университета по международным стандартам. В настоящее время продолжается работа по привлечению к академической деятельности профессионального и опытного отечественного и зарубежного профессорско-преподавательского состава. В этом процессе в центре внимания находятся азербайджанские ученые, проживающие за рубежом, и молодые люди, получающие образование в престижных зарубежных высших учебных заведениях в рамках соответствующих государственных программ.

Напомним, что 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта Карабахского университета и ознакомился с условиями, созданными в высшем учебном заведении.