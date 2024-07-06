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В Карабахском университете открыта вакансия на должность преподавателя английского языка

В Карабахском университете открыта вакансия на должность преподавателя английского языка Карабахский университет обнародовал вакансию на должность преподавателя английского языка.
Наука и образование
6 июля 2024 г. 20:08
В Карабахском университете открыта вакансия на должность преподавателя английского языка

Карабахский университет объявил вакансию на должность преподавателя английского языка.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Уточняется, что претенденты должны иметь высшую научно-квалификационную степень магистра в соответствующей области, педагогический стаж преподавания английского языка не менее 5 лет (преимущественно в высшем учебном заведении), опыт в сфере разработки языковых программ и формирования ресурсов, предназначенных для их преподавания.

Помимо этого, также требуются знание английского языка как минимум на уровне C1 (IELTS, TOEFL и т. д.), наличие сертификатов по обучению языкам (CELTA, TEFL, TESOL и т. д.), умение пользоваться инновационными, интерактивными методами и технологиями, а также применение ориентированных на студентов узконаправленных подходов к языковому обучению, высокие коммуникативные и организаторские навыки, исследовательские способности, стремление к постоянному профессиональному развитию.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetində ingilis dili üzrə müəllim vakansiyası elan edilib

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