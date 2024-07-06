В Карабахском университете открыта вакансия на должность преподавателя английского языка

Карабахский университет обнародовал вакансию на должность преподавателя английского языка.

Карабахский университет объявил вакансию на должность преподавателя английского языка.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Уточняется, что претенденты должны иметь высшую научно-квалификационную степень магистра в соответствующей области, педагогический стаж преподавания английского языка не менее 5 лет (преимущественно в высшем учебном заведении), опыт в сфере разработки языковых программ и формирования ресурсов, предназначенных для их преподавания.

Помимо этого, также требуются знание английского языка как минимум на уровне C1 (IELTS, TOEFL и т. д.), наличие сертификатов по обучению языкам (CELTA, TEFL, TESOL и т. д.), умение пользоваться инновационными, интерактивными методами и технологиями, а также применение ориентированных на студентов узконаправленных подходов к языковому обучению, высокие коммуникативные и организаторские навыки, исследовательские способности, стремление к постоянному профессиональному развитию.