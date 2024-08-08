В Карабахском университете обучение будет вестись на азербайджанском и английском языках

В Карабахском университете в городе Ханкенди обучение будет вестись только на азербайджанском и английском языках.

Об этом Report заявили в университете.

На факультетах с обучением на английском языке в первый год студентам будет предоставлена возможность для совершенствования языковых навыков.

Напомним, что 28 ноября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Карабахского университета". Согласно документу, в целях удовлетворения потребности в высококвалифицированных кадрах в соответствии с социально-экономическими нуждами региона и сохранения исторически существующих традиций образования на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди, в подчинении Министерства науки и образования создано юридическое лицо публичного права "Карабахский университет".

Подготовка кадров в Карабахском университете на начальном этапе будет проводиться на 6 факультетах – педагогическом, гуманитарном, экономическом, социальных наук, искусства, инженерии и туризма. В 2024/2025 учебном году в университете предусмотрено обучение 1120 студентов по 27 специальностям.