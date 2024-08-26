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В Карабахском университете будут учиться семь выпускников джалилабадских школ

В Карабахском университете будут учиться семь выпускников джалилабадских школ В Карабахский университет поступили семь выпускников из Джалилабадского района.
Наука и образование
26 августа 2024 г. 22:33
В Карабахском университете будут учиться семь выпускников джалилабадских школ

В Карабахский университет поступили семь выпускников из Джалилабадского района.

Об этом сообщает муганское бюро Report.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана на днях объявил результаты приема в вузы страны. По итогам конкурса, семь выпускников последнего учебного года общеобразовательных школ Джалилабадского района получили право продолжить обучение в Карабахском университете.

ГЭЦ ранее сообщил, что план приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен. Отмечалось, что 101 абитуриент, набравший более 600 баллов на приемных экзаменах, выбрали для учебы этот университет.

В первом учебном году в вузе будет осуществляться подготовка кадров по 27 специальностям на уровне бакалавриата.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabaddan olan yeddi məzun Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindən olacaq

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