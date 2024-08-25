В Карабахский университет поступили 11 выпускников из Билясувара

В Карабахский университет поступили 11 выпускников из Билясувара.

В Карабахский университет поступили 11 выпускников из Билясувара.

Об этом сообщает муганское бюро Report .

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана на днях объявил результаты приема в вузы страны. По итогам конкурса, 11 выпускников последнего учебного года общеобразовательных школ Билясуварского района получили право продолжить обучение в Карабахском университете.

ГЭЦ ранее сообщил, что план приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен. Отмечалось, что 101 абитуриент, набравший более 600 баллов на приемных экзаменах, выбрали для учебы этот университет.

В первый учебный в вузе будет осуществляться подготовка кадров по 27 специальностям на уровне бакалавриата.