В Карабахе действуют 14 общеобразовательных учреждений

В Карабахе уже функционируют 14 общеобразовательных учреждений, образовательная система постепенно восстанавливается.

В Карабахе уже функционируют 14 общеобразовательных учреждений, образовательная система постепенно восстанавливается.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном роли учителей в продвижении концепции Возвращения, заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

Он отметил, что только в Карабахском университете обучается свыше 1 000 студентов.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне и начало восстановительных работ заложили основу нашей концепции Возвращения. Мы как народ должны извлечь уроки из истории", - подчеркнул замминистра.