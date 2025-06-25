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В Карабахе действуют 14 общеобразовательных учреждений

В Карабахе действуют 14 общеобразовательных учреждений В Карабахе уже функционируют 14 общеобразовательных учреждений, образовательная система постепенно восстанавливается.
Наука и образование
25 июня 2025 г. 10:55
В Карабахе действуют 14 общеобразовательных учреждений

В Карабахе уже функционируют 14 общеобразовательных учреждений, образовательная система постепенно восстанавливается.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном роли учителей в продвижении концепции Возвращения, заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

Он отметил, что только в Карабахском университете обучается свыше 1 000 студентов.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне и начало восстановительных работ заложили основу нашей концепции Возвращения. Мы как народ должны извлечь уроки из истории", - подчеркнул замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrinin sayı açıqlanıb

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