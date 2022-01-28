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В Карабахе будет построена новая астрономическая станция

В Карабахе будет построена новая астрономическая станция "На основе наших предложений в ближайшем будущем в Карабахе будет построена новая астрономическая станция".
Наука и образование
28 января 2022 г. 15:32
В Карабахе будет построена новая астрономическая станция

"На основе наших предложений в ближайшем будущем в Карабахе будет построена новая астрономическая станция".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, профессор Нариман Исмаилов.

По его словам, руководство НАНА поддержало предложения о размещении в регионе современных роботизированных телескопов, создании на территории обсерватории центрального космического полигона для изучения Земли из космоса посредством спутниковых наблюдений.

Сотрудник обсерватории отметил, что проведение этих работ станет важным шагом для трансформации Шамахинской астрофизической обсерватории в международный научный центр по изучению дальнего и ближнего космоса.

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