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В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила

В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила В Азербайджане в отношении госслужащих были применены 1044 меры дисциплинарного взыскания в связи с нарушением правил этики со стороны центральных органов исполнительной власти и других государственных структур.
Наука и образование
3 июня 2021 г. 10:44
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
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В Азербайджане в отношении госслужащих были применены 1044 меры дисциплинарного взыскания в связи с нарушением этических правил со стороны центральных органов исполнительной власти и других государственных структур.

Как сообщает Report, согласно отчету об оценке служебной деятельности на государственной службе за 2020 год, из них в отношении госслужащих Министерства внутренних дел применено 538, Министерства труда и социальной защиты населения - 351, Министерства экологии и природных ресурсов - 88, Государственного таможенного комитета - 33, Министерства иностранных дел - 10, Министерства экономики - 7, Государственного комитета статистики - 4, Министерства сельского хозяйства - 3, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям - 2, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - 2, Агентства по продовольственной безопасности - 2, Высшей аттестационной комиссии – 1, Министерства финансов – 1, Министерства энергетики – 1, Государственной миграционной службы – 1 мера взыскания.

Из 1044 мер дисциплинарного взыскания 705 были выговорами, 292 - увольнением с государственной службы, 34 - снижением должностного оклада, 8 - понижением квалификации на одну ступень, 3 - переводом на должность более низкой классификации, 2 - переводом на должность этой же классификации, но с понижением должностного оклада.

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Версия на азербайджанском языке Etik davranış qaydalarının ən çox hansı qurumlarda pozulduğu açıqlanıb - SİYAHI

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