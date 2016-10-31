 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На утверждение Кабмина направлен список плановых мест, выделенных магистратуре НАНА

    По 38 специальностям магистратуры НАНА заказано 133 плановых места© Report

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На утверждение в Кабмин направлен список плановых мест, выделенных магистратуре Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления науки и образования Президиума НАНА Аминага Садыгов.

    По его словам, по 38 специальностям магистратуры НАНА заказано 133 плановых места: "Это означает рост плановых мест. После утверждения плановых мест будет произведен прием. Список планируется утвердить до декабря этого года".

    Напомним, что по 7 специальностям в магистратуру НАНА на 2015/2016 учебный год выделено 20 плановых мест. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi