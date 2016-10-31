На утверждение Кабмина направлен список плановых мест, выделенных магистратуре НАНА

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На утверждение в Кабмин направлен список плановых мест, выделенных магистратуре Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления науки и образования Президиума НАНА Аминага Садыгов.

По его словам, по 38 специальностям магистратуры НАНА заказано 133 плановых места: "Это означает рост плановых мест. После утверждения плановых мест будет произведен прием. Список планируется утвердить до декабря этого года".

Напомним, что по 7 специальностям в магистратуру НАНА на 2015/2016 учебный год выделено 20 плановых мест.