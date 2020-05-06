​В Израиле выделили антитела, нейтрализующие COVID-19

Израильскому институту биологических исследований первому удалось сделать научное открытие в борьбе с коронавирусом, отвечающее одновременно трём определённым параметрам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя министерства обороны Израиля.

Напомним, что ранее издание "Едиот Ахронот" сообщило, что команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса". Отмечалось, что речь идёт о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента".

"В последние два дня Израильский институт биологических исследований завершил революционную научную разработку, определяющую антитело, которое нейтрализует коронавирус SARS-COV-2. У научного открытия есть три ключевых параметра: антитело моноклональное, новое, содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов ", - говорится в заявлении.

Там также уточняется, что "институт продемонстрировал способность антитела нейтрализовать коронавирус".

Кроме того, "антитело было специально протестировано на агрессивном коронавирусе".

"На основании всесторонних научных публикаций со всего мира следует, что Израильский институт биологических исследований стал первым учреждением, которому удалось достичь научного прорыва, который отвечает всем трём вышеперечисленным параметрам одновременно ", - отмечается в заявлении.

Министерство отмечает, что это научное достижение "имеет потенциал развития по направлению к лечению больных с коронавирусом, это не вакцина для широкого использования". Учёные института полагают, что природа этого открытия может "привести к сокращению процесса, который может длиться несколько месяцев".