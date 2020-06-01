В июне в выпускных экзаменах примут участие 190 000 школьников

Обнародован график экзаменов, которые планируется провести в июне. 190 000 школьников должны сдать выпускной экзамен за один месяц. Из них 94 тыс. – выпускники 11 классов.

Как передает Report, об этом на проведенном брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, приблизительно 45 тыс. человек будут участвовать в экзаменах каждую неделю: "Для экзаменов выделено 1 500 школьных зданий и эти места были нами осмотрены. Подготовка зданий была серьезным вопросом, потому что было важно подготовить здания в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами".

Председатель ГЭЦ отметила, что с сегодняшнего дня начинается печать пропусков на экзамены: "Участвующие в экзаменах лица обязательно должны приобрести и "Памятку". На экзамен все должны прийти в защитной медицинской маске".