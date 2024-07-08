В июне в Азербайджане не признаны иностранные дипломы 71 человека

В Азербайджане в июне этого года подано 308 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 237 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

В Азербайджане в июне этого года подано 308 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 237 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 71 выпускник иностранных вузов получил отказ в признании диплома.

91 заявка поступила от выпускников турецких вузов, 90 - вузов России, 71- Украины, 17 - Грузии, 13 - Великобритании, 5 - Польши, 3 - США, по два - Франции, Италии, Кореи и Казахстана, по одному - Германии, ЮАР, Чехии, Китая, Испании, Швеции, Венгрии, Марокко, Нидерландов и Японии.