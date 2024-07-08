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В июне в Азербайджане не признаны иностранные дипломы 71 человека

В июне в Азербайджане не признаны иностранные дипломы 71 человека В Азербайджане в июне этого года подано 308 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 237 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.
Наука и образование
8 июля 2024 г. 12:50
В июне в Азербайджане не признаны иностранные дипломы 71 человека

В Азербайджане в июне этого года подано 308 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 237 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 71 выпускник иностранных вузов получил отказ в признании диплома.

91 заявка поступила от выпускников турецких вузов, 90 - вузов России, 71- Украины, 17 - Грузии, 13 - Великобритании, 5 - Польши, 3 - США, по два - Франции, Италии, Кореи и Казахстана, по одному - Германии, ЮАР, Чехии, Китая, Испании, Швеции, Венгрии, Марокко, Нидерландов и Японии.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 71 nəfərin diplomu tanınmayıb

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