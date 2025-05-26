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В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом

В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий в Баку и в регионах
Наука и образование
26 мая 2025 г. 19:06
В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом

В Институте образования назвали сроки приема заявок в ряд лицеев и гимназий Баку и различных регионов страны на 2025/26 учебный год.

Как сообщает Report, речь идет об учебных заведениях, где прием учащихся осуществляется путем централизованного экзамена.

Прием заявок будет проходить с 5 по 20 июня и только для учащихся 6-х классов (прием в 7-й класс).

Во время экзамена учащимся будут предложены стандартные и нестандартные вопросы, измеряющие языковые навыки и математическое мышление.

Со списком лицеев и гимназий, в которых будет проводиться централизованный процесс приема, можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra lisey və gimnaziyalara qəbul prosesinə start verilir

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