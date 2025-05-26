В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом

В Институте образования назвали сроки приема заявок в ряд лицеев и гимназий Баку и различных регионов страны на 2025/26 учебный год.
Как сообщает Report, речь идет об учебных заведениях, где прием учащихся осуществляется путем централизованного экзамена.
Прием заявок будет проходить с 5 по 20 июня и только для учащихся 6-х классов (прием в 7-й класс).
Во время экзамена учащимся будут предложены стандартные и нестандартные вопросы, измеряющие языковые навыки и математическое мышление.
Со списком лицеев и гимназий, в которых будет проводиться централизованный процесс приема, можно ознакомиться