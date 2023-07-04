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В июне отказано в признании иностранных дипломов 115 человек

В июне отказано в признании иностранных дипломов 115 человек В июне в отношении 347 из 462 заявлений на признание иностранных дипломов было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 115 человек ответили отрицательно.
Наука и образование
4 июля 2023 г. 12:12
В июне отказано в признании иностранных дипломов 115 человек

В июне в отношении 347 из 462 заявлений на признание иностранных дипломов было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 115 человек ответили отрицательно.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества образования.

Обращение 112 человек отклонили из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 2 – несоответствия дипломов государственному образцу, 1 – выдачи диплома неаккредитованным вузом.

Согласно статистике обращений по странам, 201 обращение было из Украины, 152 – России, 69 – Грузии, 23 – Турции, 3 – Соединенного Королевства, 14 – других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, 64 - по экономике, 59 - по менеджменту, 57 - по финансам, 19 – по бухгалтерии, 17 - по управлению бизнесом.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil almış 115 nəfərin diplomla bağlı müraciətinə mənfi cavab verilib

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