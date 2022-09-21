В "IT-Академии" при министерстве науки и образования и минэкономики стартовали занятия

Министерство науки и образования, министерство экономики и международная школа математики и программирования «Алгоритмика» приступили к реализации образовательного проекта «IT-Академия».

Министерство науки и образования, министерство экономики и международная школа математики и программирования «Алгоритмика» приступили к реализации образовательного проекта «IT-Академия».

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобразования, цель проекта, реализуемого при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) и Baku Steel Company - способствовать развитию IT-рынка и ускорить модернизацию системы образования в области информационных технологий.

Участники проекта в течении 5 месяцев получат необходимые знания, чтобы стать junior-специалистами в одной из следующих профессий: веб-разработчик, системный администратор или инженер по тестированию.

Следует отметить, что занятия проходят трижды в неделю в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. 90% стоимости курса оплачивают партнеры проекта.

Как отметила руководитель проекта Ольга Малахова, в первой волне проекта принимают участие 150 студентов. Вторая волна, в которой также будут обучаться еще 150 студентов стартует в ноябре: «Мы очень рады тому, что интерес к «IT-Академии» очень высокий. Более 5 000 человек зарегистрировались, чтобы попасть в проект и получить специальность в IT-сфере».

В свою очередь, учитель проекта Вугар Джафаров рассказал о том, что во время занятий большая часть времени будет уделяться не теории, а практическим заданиям: «Мы верим, что по итогам курса наши выпускники станут Junıor-специалистами в своих областях и с легкостью найдут себе работу».