В исправительных учреждениях 16 учащихся показали высокие результаты на выпускных экзаменах

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты выпускных экзаменов, проведенных 2 июня в специальных общеобразовательных школах, функционирующих в исправительных учреждениях № 1, 2, 7, 10 и 11 в подчинении пенитенциарной службы министерства юстиции и воспитательных учреждениях.

Как сообщили Report в ГКПС, учащиеся 9-х и 12-х классов (156 человек) специальных общеобразовательных школ № 2, 20, 45, 82, 103 и 115, функционирующих в этих учреждениях, сдали экзамен в общем порядке. 16 учащихся показали высокие результаты на выпускных экзаменах, получив "4" и "5" по нескольким предметам.