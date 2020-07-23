В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи

Хозяину магазина и его сыну предъявлены обвинения в преступлениях против культурного наследия

Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", находка была сделана при обычной проверке одного из магазинов в провинции Аликанте.

Помимо амфор там хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Большинство амфор (одну из них эксперты считают особо ценной) предназначались для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим.

Правоохранительные органы предполагают, что уникальное предметы были подняты с борта затонувшего судна. Сейчас они находятся в Морском музее в муниципалитете Санта-Пола.

Хозяину магазина и его сыну предъявлены обвинения в преступлениях против культурного наследия.