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    В Иране найден скелет человека, жившего 5800 лет назад

    Археологи считают, что скелет принадлежит мужчине, погибшему в возрасте 30-35 лет

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Иране археологи обнаружили скелет человека, который, по их оценкам, жил 5800 лет назад. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он был найден при раскопках на холме Лапуйи, примерно в 20 км к северу от города Шираз - столицы провинции Парс.

    Археологи считают, что скелет принадлежит мужчине, погибшему в возрасте 30-35 лет. В интервью агентству ИРНА руководитель археологической группы Ноуруз Раджаби сообщил, что останки хорошо сохранились в сухой почве и могут многое поведать о быте живших на этой территории людей в тот период.

    Расположенные поблизости деревни, рассказал археолог, были заложены в период 3700-3300 годов до н.э., что дополнительно свидетельствует о формировании исторической цивилизации в этом регионе.

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