В Институте языкознания создан отдел по изучению топонимов Западного Азербайджана и Карабаха

На базе сектора топонимики Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана создан отдел топонимики.

На базе сектора топонимики Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана создан отдел топонимики.

Как сообщает Report, отдел будет заниматься изучением топонимов Западного Азербайджана и ономастической реконструкцией топонимов территорий, освобожденных от оккупации.

Топонимы в Карабахе время от времени подвергались искажениям, в период армянской оккупации некоторые топонимы и ряд других географических названий и вовсе были переименованы в армянские.

Отдел топонимики будет проводить исследования в рамках изучения топонимов, национализации топонимов территорий, освобожденных от оккупации.

Отдел возглавит ведущий научный сотрудник Института лингвистики, кандидат филологических наук, доцент Эльчин Исмайлов.