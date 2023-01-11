В Институте языкознания создан отдел по изучению топонимов Западного Азербайджана и Карабаха

На базе сектора топонимики Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана создан отдел топонимики.
Как сообщает Report, отдел будет заниматься изучением топонимов Западного Азербайджана и ономастической реконструкцией топонимов территорий, освобожденных от оккупации.
Топонимы в Карабахе время от времени подвергались искажениям, в период армянской оккупации некоторые топонимы и ряд других географических названий и вовсе были переименованы в армянские.
Отдел топонимики будет проводить исследования в рамках изучения топонимов, национализации топонимов территорий, освобожденных от оккупации.
Отдел возглавит ведущий научный сотрудник Института лингвистики, кандидат филологических наук, доцент Эльчин Исмайлов.