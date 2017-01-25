В Институте истории НАНА подготавливается к изданию трехтомник "История Азербайджана"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Научного совета Института истории НАНА.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью института, на заседании Научного совета был утвержден план научно-исследовательских работ Института истории на 2017 год.

Согласно плану, в институте будет издан трехтомник "История Азербайджана", "История Зангезура" и "История Шеки".

По словам директора института, депутата Милли Меджлиса, члена-корреспондента НАНА Ягуба Махмудова, основное внимание в новом издании "Истории Азербайджана" будет направлено на исследование наших исторических земель.

На заседании было отмечено о планах создания сотрудничества с научными учреждениями Австрии, Польши, Пакистана и других стран.

Я.Махмудов подчеркнул, что на днях известный узбекский исследователь Шухрат Саламов подвергся давлению со стороны армян из-за написанного им произведения "Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: От Ферганы до Карабаха" (2015) и "Карабах: война идей" (2016): "В знак протеста в связи с данным вопросом отдел истории геноцидов против азербайджанского народа Института истории распространил заявления на азербайджанском и русском языках".