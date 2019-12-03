В рамках совместного сотрудничества минобразования и ЮНИСЕФ в 2015-2016 учебном году началось осуществление проекта "Внедрение инклюзивного образования на уровне начального образования".

Как сообщили Report в министерстве, в настоящее время проект реализуется в ряде средних школ Баку: в школе-лицее №220, в школах №138, №252 и №202.

В общей сложности в данном проекте в инклюзивное образование вовлечены 66 учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что при финансовой поддержке Евросоюза, со стороны Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева реализуется проект инклюзивного образования "Повышение квалификации учителей в сфере инклюзивного образования". Проект охватывает Баку, Шекинский, Агджабединский, Губинский, Шемахинский и Джалилабадский регионы.

Также со стороны ЮНИСЕФ реализуется проект "Расширение качественного инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане".

Проект реализуется совместно с мнистерством образования при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках "Государственной программы по развитию инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы".

Целью проекта является создание благоприятных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в получении качественного инклюзивного образования в общеобразовательных школах, а также подготовка кадров и формирование позитивного отношения в обществе к вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образование.

Проект реализуется в Баку, Сумгайыте, Губе, Шеки, Агджабеди, Гяндже и Газахе.