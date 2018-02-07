В Ичеришехер проведут мониторинг языковых ошибок в названиях мест, кафе и рекламах

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Проведут мониторинг языковых ошибок в названиях мест, кафе и рекламах на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Об этом Report сказала завотделом мониторинга Института языкознания НАНА Севиндж Алиева.

По ее словам, в связи с этим Институт языкознания обратился в Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

С.Алиева отметила, что первым делом приезжающие в Баку туристы гуляют по Ичеришехер: "Будучи лингвистами, мы хотим, чтобы надписи в Ичеришехер соответствовали правилам азербайджанского языка. По этой причине будем контролировать правильное написание надписей на азербайджанском языке. Согласно законодательству, на рекламах шрифт надписей на иностранных языках должен быть мельче надписей на азербайджанском языке. Однако зачастую это правило не соблюдается".

Завотделом подчеркнула, что в течение 2018 года предусматривается мониторинг языковых ошибок в нескольких регионах и двух бакинских районах".