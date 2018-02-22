Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в I классы бакинских школ начался прием учеников по электронной системе на 2018-2019 учебный год.

Как сообщает Report, процесс регистрации электронного заявления пройдет до 15 сентября. За этот период родители должны выбрать школу, язык обучения и учителя.

В новом учебном году с учетом желания родителей учащихся в подготовительных группах детей в первом классе планируется укомплектовать их в том же классе и отдать тому же учителю. Это правило охватывает учителей, которые в 2017-2018 учебном году преподавали в дошкольных подготовительных группах, а в 2018-2019 – будут преподавать в первых классах.

12 марта в Гяндже, Сумгайыте и Абшеронском районе начнется прием в первые классы через электронную систему.

Отметим, что лица, которые по какой-либо причине не смогли сами пройти электронную регистрацию могут обратиться в альтернативные регистрационные центры, созданные в 52 школах в Баку, 5 – Гяндже, 4 – Сумгайыте и 6 – в Абшеронском районе.