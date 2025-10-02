Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    • 02 октября, 2025
    • 17:23
    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    В Хазарском районе Баку сдана в эксплуатацию школа, реконструированная Фондом Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, к новому учебному году Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию еще одно образовательное учреждение - полную среднюю школу №324 в Хазарском районе.

    Здание школы, возведенное в 2007 году, устарело и не соответствовало современным требованиям. Из-за большого количества учащихся школа работала в три смены, в учебном заведении не было мастерских и лабораторий.

    По этой причине Фонд Гейдара Алиева с сентября 2024 года приступил к реконструкции и восстановительным работам в школе. В рамках проекта были увеличены классные комнаты, а также открыты новые лаборатории по физике, химии и биологии. Кроме того, появились кабинеты информатики, военной подготовки, библиотека, столовая, спортивная площадка и актовый зал.

    На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению. С началом нового учебного года школа передана в распоряжение учителей и учащихся.

    реконструкция школы Фонд Гейдара Алиева Хазарский район
    Фото
    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Последние новости

    17:42

    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    В регионе
    17:42
    Фото

    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    17:38

    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:36
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:36
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:28

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    17:28
    Фото

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    17:23
    Фото

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    17:23

    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей