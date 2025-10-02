В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

В Хазарском районе Баку сдана в эксплуатацию школа, реконструированная Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, к новому учебному году Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию еще одно образовательное учреждение - полную среднюю школу №324 в Хазарском районе.

Здание школы, возведенное в 2007 году, устарело и не соответствовало современным требованиям. Из-за большого количества учащихся школа работала в три смены, в учебном заведении не было мастерских и лабораторий.

По этой причине Фонд Гейдара Алиева с сентября 2024 года приступил к реконструкции и восстановительным работам в школе. В рамках проекта были увеличены классные комнаты, а также открыты новые лаборатории по физике, химии и биологии. Кроме того, появились кабинеты информатики, военной подготовки, библиотека, столовая, спортивная площадка и актовый зал.

На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению. С началом нового учебного года школа передана в распоряжение учителей и учащихся.