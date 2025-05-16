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В Ханкенди впервые пройдет вступительный экзамен

В Ханкенди впервые пройдет вступительный экзамен В Ханкенди впервые пройдет вступительный экзамен
Наука и образование
16 мая 2025 г. 10:58
В Ханкенди впервые пройдет вступительный экзамен

Государственный экзаменационный центр впервые проведет вступительный экзамен в городе Ханкенди.

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Вступительные экзамены в высшие учебные заведения пройдут 25 мая по II и III, а 1 июня по I и IV группам специальностей.

Экзамены пройдут в 24 городах и районах республики, в том числе в Ханкенди. Это первый вступительный экзамен на освобожденных от оккупации территориях.

Сдать экзамен в Карабахском университете смогут абитуриенты, проживающие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне, а также выпускники текущего года школы имени М.Улугбека в Физули, имени М.Мехдизаде в Джебраиле и сельской средней школы Агалы в Зангилане.

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