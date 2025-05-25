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В Ханкенди пройдет первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы

В Ханкенди пройдет первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы В Карабахском университете в Ханкенди сегодня будет организован первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы.
Наука и образование
25 мая 2025 г. 06:06
В Ханкенди пройдет первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы

В Карабахском университете в Ханкенди сегодня будет организован первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Согласно информации, в экзаменах ожидается участие 51 учащегося.

Вступительный экзамен в Карабахском университете сдадут абитуриенты, живущие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне. Кроме того, выпускники текущего года Физулинской школы имени М.Улугбея, Джебраильской школы имени М.Мехдизаде и полной средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в Ханкенди.

Отметим, что абитуриенты и сопровождающие их родители смогут проехать в Ханкенди, предъявив документ об участии в экзамене и удостоверение личности.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə 51 abituriyent qəbul imtahanı verəcək

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