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В Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен

В Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен 25 мая в Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен.
Наука и образование
22 мая 2025 г. 14:10
В Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен

25 мая в Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, это первый вступительный экзамен, организованный на освобожденных от оккупации территориях.

Экзамен будет проходить в Карабахском университете. В нем примут участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне. Выпускники текущего года физулинской средней школы имени М.Улугбека, джебраильской средней школы имени М.Мехдизаде и средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в Ханкенди.

Абитуриентам и сопровождающим их родителям разрешен въезд в Ханкенди при наличии экзаменационных документов и документа, удостоверяющего личность.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə 51 abituriyent qəbul imtahanı verəcək

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