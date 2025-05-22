В Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен

25 мая в Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен.

25 мая в Ханкенди 51 абитуриент будет сдавать вступительный экзамен.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, это первый вступительный экзамен, организованный на освобожденных от оккупации территориях.

Экзамен будет проходить в Карабахском университете. В нем примут участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне. Выпускники текущего года физулинской средней школы имени М.Улугбека, джебраильской средней школы имени М.Мехдизаде и средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в Ханкенди.

Абитуриентам и сопровождающим их родителям разрешен въезд в Ханкенди при наличии экзаменационных документов и документа, удостоверяющего личность.