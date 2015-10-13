​В Гяндже началась конференция Ататюрка с участием более 130 ученых

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Гяндже начала работу VIII Международная конференция Ататюрка. Организаторы - Институт истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Ататюркский центр исследований Турецкой Республики (ATAM). Как сообщили Report в пресс-службе института, конференция продлится 3 дня.

В Оргкомитете представлены директор Института истории, член-корреспондент НАНА, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, профессор Стамбульского университета Халил Бал, начальник Главного управления государственных архивов при Кабинете министров Турции Угур Унал и другие влиятельные ученые.

На открытии международной научной конференции выступили глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, глава Управления культуры, языка и истории имени Ататюрка Дерья Орс.

Отметим, что международная конференция, проходящая под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайийпа Эрдогана, посвящена дням независимости Азербайджана и Турции.

По предложению Азербайджана на конференции обсудят актуальные проблемы истории Азербайджана и стран региона XIX-XX вв.

Пятеро из представленных в Оргкомитете конференции 22 ученых и 9 из 76 ученых в Комитете научной оценки - азербайджанцы.

Во время конференции также состоится показ документального фильма "Гянджинское восстание" 1920 г.

Доклады азербайджанских ученых посвящены расселению армян на азербайджанских территориях, геноцидам, учиненным армянскими фашистами против народа Азербайджана, нагорно-карабахскому вопросу, Ходжалинскому геноциду и другим проблемам.

25 из 93 научных докладов будут сделаны азербайджанскими учеными.

На мероприятии, проходящем при финансовой поддержке турецкой стороны, предусматривается принятие обращения к мировой общественности в знак протеста проводимой в современном этапе Европой и правящими кругами США расовой, религиозной и национальной дискриминации против тюркских исламских народов.

На церемонии закрытия конференции ожидается выступление Ягуба Махмудова, Мехмета Али Бейхана и Дерьи Орс, которые оценят зачитанные доклады и подытожат работу научного форума.

В последний день конференции, 15 октября, будет организована прогулка по древнему Шеки и посещение могилы Юнуса Имре в Гахском районе.